El embajador de Irán vuelve a evitar darle la mano a la reina Letizia

Los reyes Felipe y Letizia han recibido este viernes al Cuerpo Diplomático acreditado en España, que está compuesto por 126 Embajadas residentes en nuestro país y casi 800 Consulados, 153 de carrera y más de 600 honorarios. Un año más, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, no ha ha evitado saludar con la mano a la reina Letizia por razones religiosas y culturales, ya que según las leyes islámicas de Irán, los hombres de alto rango no pueden tocar a ninguna mujer en público, ni dentro ni fuera de su propio país.(Fuente: RTVE)