Publicado 07/10/2025 20:33:10 +02:00CET

Embajador palestino ve el plan Trump una "oportunidad", pero "el diablo está en los detalles"

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha señalado que "lo único" que espera del plan de Donald Trump para Gaza es poder "detener el genocidio" y que la comunidad internacional le ha dado la bienvenida "no por lo bueno que es, sino porque constituye una oportunidad" para conseguirlo y "permitir el ingreso de ayuda humanitaria" en la Franja. "Para nosotros la prioridad es detener el genocidio y esto es lo único que aspiramos de este plan. Pero todo lo demás requiere mucho análisis. Y como dicen, el diablo está en los detalles. Y los detalles no son muy alentadores", ha lamentado.

