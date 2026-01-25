Feijóo prepara una ofensiva contra Sánchez por su "mala gestión" tras la tragedia de Adamuz: Con Aznar y Rajoy no pasaba

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo considera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "fallado" a los españoles tras la tragedia de Adamuz (Córdoba) y prepara una ofensiva centrada en contraponer su "mala gestión" con la de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, en los que no se producían accidentes de esta magnitud por el estado de la red ferroviaria, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

"El Gobierno de Sánchez ha fallado en lo que más fuerte es el PP, que es en la gestión. Hemos gobernado España casi ocho años con Rajoy y ocho con Aznar y ni se iba la luz --en alusión al apagón del 28 de abril-- ni los accidentes eran por las vías", han señalado las mismas fuentes.

El propio Feijóo ya empezó a apuntar a esa estrategia en su comparecencia del pasado viernes al subrayar que lo sucedido en Adamuz, con más de 40 víctimas mortales, "no es mala suerte" sino que es "mala política" y una "incapacidad patente de gestión".

En 'Génova' quieren que cale la idea de que el Ejecutivo de Sánchez, a diferencia del PP, no sabe gestionar y que esta "semana negra" tras al accidente de Adamuz ha evidenciado que el "deterioro es sideral". "Cuando la gestión cuesta vidas, el Gobierno es el responsable", subrayan las fuentes consultadas.

SÁNCHEZ NO TIENE "MÁS REMEDIO" QUE COMPARECER

Después de que el propio Sánchez haya solicitado comparecer en el Congreso para informar de la situación ferroviaria y los dos accidentes mortales de tren en Adamuz y Gélida (Barcelona), el PP considera que él mismo ha solicitado acudir al Parlamento porque "no tiene más remedio", dado que otros grupos como Junts también exijan explicaciones.

La fecha de la comparecencia está pendiente de ser fijada en el calendario de la Cámara Baja pero en el cuartel general del PP ya avisan que "cuanto más tarde en ir al Parlamento, más evidenciará que está incómodo", según fuentes 'populares'.

A la crítica política por la "mala gestión" se unirá la denuncia por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura. "El hecho de que no tengamos cuentas públicas incide más", añaden fuentes de la cúpula del PP, que recuerdan además que en el Ministerio de Transportes "había gente que estaba allí para hacer negocio, para colocar amantes o para dedicar su jornada laboral a poner tuits".

Los 'populares' ya sitúan al ministro Óscar Puente en la diana política, pero argumentan que ya habrá tiempo de exigir responsabilidades políticas y que ahora lo que urgen son explicaciones y dejar trabajar a los técnicos.

Eso sí, en 'Génova' ya auguran que no habrá dimisión ni cese del ministro de Transportes porque "por grave que sea" lo ocurrido, con este Gobierno "nunca se va nadie". Como prueba de ello citan el hecho de que la exministra Beatriz Corredor siga al frente de Red Eléctrica tras al apagón. "Puente es el chulo en las redes al que le han tumbado las redes ferroviarias", aseguran a Europa Press fuentes próximas a Feijóo.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE LA CRISIS FERROVIARIA

El líder del PP y su equipo se preparan para un intenso marcaje a la labor del Gobierno de Sánchez tras los accidentes ferroviarios. Por lo pronto, aparte de exigir la comparecencia de Sánchez, el PP ha reclamado que también ofrezcan explicaciones en sede parlamentaria Óscar Puente y el presidente de Adif.

Además, el PP exige una auditoria "completa e independiente" del estado de trazado ferroviario de alta velocidad en España como, según recalcan, viene recogido en la propia Ley de Movilidad Sostenible.

En esta tarea de marcaje a la labor del Gobierno, Feijóo también reunirá a su comité de seguimiento de la crisis ferroviaria, del que forman parte el vicesecretario del partido con competencias en materia de Transportes, Juan Bravo; el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez; así como distintos expertos en gestión ferroviaria.

Según el PP, en Moncloa sostenían que el Gobierno "cogería oxígeno" tras las vacaciones navideñas, "después de un fin de año tétrico por la corrupción". "Pero desde el día de Reyes hemos visto a Sumar demoler la política de vivienda del Gobierno; a Oriol Junqueras (ERC) anunciarnos como vicepresidente sin cartera la financiación del país; y el colapso de los trenes. Y solo estamos en el primer mes", resumen fuentes del equipo de Feijóo.