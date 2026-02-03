La empresa Acierta Retail, premio Pyme del año en Valencia

La empresa Acierta Retail, dedicada a creatividad, producción, logística e instalación en cualquier tipo de proyectos de retail, eventos y hostelería, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Valencia, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio.La empresa que nació hace 20 años enfocada al diseño industrial y los productos de decoración se reinventó desarrollando escaparates para marcas de lujo.Con sede central y fábricas en Valencia, la empresa continúa con su proceso de expansión.La innovación también está en el ADN de Acierta, actualmente tienen en desarrollo una IA propia a la que llaman Aitor.La empresa que está en constante crecimiento ha encontrado un aliado esencial.La firma es un referente global en el diseño de experiencias de marca en el punto de venta y se posiciona entre las cinco mejores empresas a nivel mundial dentro del sector del retail efímero.