Empresa fabricante de cestas navideñas: "Nuestros clientes buscan la marca, mejor si es local"

Empresas dedicadas al diseño, fabricación y distribución de lotes y cestas navideñas como Regalsa, ubicada en Etxebarri (Bizkaia), apuestan cada vez más por la personalización y destacan que sus principales clientes, empresas y autónomos, "buscan la marca, y si es local, mejor". La campaña de este 2025, que concluye 15 días antes de que comiencen las fiestas con las últimas entregas, se inició en Semana Santa, explica el gerente de Regalsa, Xabier Ortega, en una entrevista a Europa Press Televisión. "Aquí tenemos una broma, y es que nosotros estamos en Navidad todo el año", afirma.