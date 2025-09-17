La empresa Gruart La Mancha gana el premio Pyme del Año en Ciudad Real

Gruart La Mancha, una empresa de Valdepeñas especializada en la fabricación de tapones de corcho, ha recibido el Premio Pyme del Año 2025 de Ciudad Real, un galardón que conceden Banco Santander y la Cámara de Comercio. Desde 1986 sus tapones de corcho natural lideran el mercado adaptándose alas demandas de la industria vitivinícola. Actualmente, uno de sus objetivos es poner en valor la materia prima con la que trabajan.Gruart ofrece productos que responden a las necesidades de bodegas y productores tanto a nivel nacional como internacional. En todo su camino de crecimiento la empresa ha necesitado financiación y ha encontrado un gran aliado.La empresa, que cumple con los más altos estándares de calidad, sigue apostando con firmeza por la innovación, la calidad y la sostenibilidad.