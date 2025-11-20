Encargan modelos digitales de la Galería de los Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ha encargado la realización de modelos digitales de la Galería de los Sevillanos Ilustres del Palacio de San Telmo. Son doce estatuas realizadas por el escultor Antonio Susillo en la balaustrada junto al acceso al edificio por la calle Palos de la Frontera.Según un documento consultado por Europa Press del portal de contratación, la Junta ha adjudicado a la empresa TCA cartografia y geomatica SA el levantamiento fotogramétrico y elaboración de modelos digitales tridimensionales de las esculturas el conjunto. La actuación tiene un coste total de 11.979 euros y tiene una duración de 34 días.