Endesa gana un 16% más en 2025 y lanza un plan de inversión pendiente de la regulación en redes

Madrid, 24 de febrero de 2026. Endesa disparará sus inversiones para el periodo 2026-2028 hasta una nueva cifra récord para la compañía de 10.600 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con respecto a su 'hoja de ruta' anterior, según el nuevo plan estratégico de la eléctrica. Una noticia que llega el mismo día en el que la compañía ha informado que obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% con respecto a los 1.888 millones de euros del ejercicio anterior. (Fuente: Europa Press y Endesa)