Las enfermedades cardiovasculares y renales afectan a un 32% y 40% de las personas con diabetes

En España, cerca de cinco millones de adultos viven con diabetes. Una patología que conmemora su Día Mundial cada 14 de noviembre. En el marco de esta efeméride, Novo Nordisk ha puesto en marcha la iniciativa 'Tómale el pulso a la diabetes', avalada por la Sociedad Española de Diabetes y la Fundación de esta Sociedad. Una acción divulgativa a pie de calle que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de mantener buenos hábitos que ayuden a reducir el riesgo de desarrollar complicaciones asociadas a la diabetes. El evento ha contado con materiales expositivos e informativos, espacios con profesionales sanitarios y entrevistas a expertos médicos moderadas por la modelo y actriz Laura Sánchez, quien ha compartido su testimonio para dar voz a todas las personas que, como ella, conviven con esta patología.Los datos revelan que las enfermedades cardiovasculares y renales afectan hasta a un 32% y un 40% de las personas con diabetes, respectivamente. Cifras que destacan la importancia de la detección precoz y de un abordaje integral y temprano de esta patología. Iniciativas como esta contribuyen a visibilizar las complicaciones asociadas a la diabetes y permiten trazar una hoja de ruta para hacer frente a sus desafíos.