Entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja de Sevilla con campaña informativa

Imágenes de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la Cartuja, que ha entrado en vigor este lunes con una primera fase de información. Entre enero y marzo de 2024, se realizará una campaña de información en la que se notificarán las infracciones a los conductores. A partir de abril de 2024, los accesos no autorizados detectados serán denunciados y sancionados. Con esta medida, derivada de la Ley estatal sobre Cambio Climático, no podrán acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes, no festivos, de 7,00 a 19,00 horas, los vehículos más contaminantes.

