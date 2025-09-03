Entregadas 16 viviendas de alquiler social en Cádiz por la Junta de Andalucía

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido a la entrega de llaves de 16 viviendas protegidas en régimen especial de alquiler en la calle Santiago en el centro histórico de Cádiz, de una promoción que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Cádiz a través de la empresa pública Procasa y ha contado con un presupuesto de 1,6 millones de euros, de los que el 78% se ha cubierto de la mano de dos convocatorias de ayudas a la construcción de promotores de la Junta de Andalucía.