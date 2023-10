ERC no asistirá al acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha explicado este lunes que no asistirán al acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso porque no quieren "contribuir a esta parafernalia"."Este acto pretende blindar una monarquía que no ha elegido nadie y, en el caso del Estado, es una monarquía corrupta. Nos reafirmamos con nuestro republicanismo. Queremos una república catalana sin privilegios por parte de unos pocos", ha destacado en rueda de prensa.La Princesa de Asturias jurará la Constitución este martes 31 de octubre al cumplir la mayoría de edad, como lo hizo su padre, el 30 de enero de 1986, y lo hará en el mismo escenario, el Salón de Sesiones del Congreso, pero ante un Parlamento que ha cambiado mucho respecto al que había en 1986.