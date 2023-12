ERC no descarta presentar enmiendas "que mejoren" la ley de amnistía

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha asegurado este lunes que el partido no descarta presentar enmiendas "que mejoren" la ley de amnistía. "Que no descartemos no significa que vayamos a presentarlas, pero en cualquier caso, lo que haremos es seguir trabajando con la máxima discreción con una ley que está recibiendo una ofensiva judicial", ha apuntado en una rueda de prensa en la sede del partido. Sans ha afirmado que la ley "recibe, ha recibido y recibirá una ofensiva judicial brutal" y, por ese motivo, trabajarán con discreción y sin poner, ha dicho, el foco en absolutamente nada.

Más información ERC