ERC pedirá a la Mesa del Senado reconsiderar la petición del informe sobre la amnistía al CGPJ

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha explicado este lunes que su formación presentará una reconsideración a la Mesa del Senado después de que la Cámara Alta haya pedido un informe al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal sobre la ley de amnistía. Sans ha expresado que estos dos informes no son necesarios y ha afirmado que son "intentos de sabotaje que llegan por parte de la derecha y de la ultraderecha", en rueda de prensa este lunes en Barcelona. Ha afirmado que desde la formación republicana contemplan que la petición a la Mesa "no va a prosperar", teniendo en cuenta las mayorías en la Mesa del Senado. Sobre el debate de este martes en el Pleno del Congreso ante la ley de amnistía, Sans ha dicho que ERC sigue reservando "la posibilidad de presentar enmiendas en caso de que sean necesarias, siempre y cuando estas enmiendas puedan prosperar". "No cerramos esta puerta y seguimos trabajando con la máxima discreción al respecto porque nos encontramos muchas cosas al contrario de esta ley desde un inicio", ha añadido la portavoz.