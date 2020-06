La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado este lunes que el grupo republicano en el Congreso votará 'no' al decreto del Gobierno sobre la nueva normalidad, que se votará esta semana, ya que recrimina que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no lo haya negociado con ellos: "No se ha contado con nosotros en la negociación del decreto".(Fuente: ERC)