El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha señalado que tanto PSOE como PP "se dicen cosas muy gruesas entre ellos, pero en la mesa, donde no hay cámaras, votan de manera conjunta para que el Congreso no pueda hacer su trabajo de fiscalización y control de responsabilidades políticas" y recuerda el caso del Rey Emérito, señalando de forma irónica que se puede "investigar en el Supremo, pero no en el Congreso".(Fuente: Congreso)