EsadeGeo cumple 15 años como referente en investigación geopolítica

Madrid, 26 de febrero de 2026. El Centro de Economía Global y Geopolítica de Esade, EsadeGeo, cumple 15 años en un contexto internacional marcado por la fragmentación geopolítica, la rivalidad entre grandes potencias y el debilitamiento del multilateralismo. Una institución, que a través de su labor académica y formativa, analiza cómo deben prepararse los lideres europeos ante un contexto de incertidumbre estructural. Durante 15 años han contribuido a la introducción del análisis geopolítico en el ámbito empresarial y académico formando a líderes capaces de integrarlo en la toma de decisiones estratégicas. El centro desarrolla investigación sobre la globalización económica y su interacción con la geopolítica y la gobernanza global, generando conocimiento en la intersección entre liderazgo empresarial, economía y sociedad.