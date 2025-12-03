España firmará este jueves dos memorandos de cooperación con Marruecos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la firma este jueves de dos memorandos de cooperación con Marruecos, uno agrícola y otro pesquero, centrados en la innovación, la gestión del agua, el apoyo al medio rural y la lucha contra la pesca ilegal. En concreto, Planas ha realizado este anuncio durante la inauguración del encuentro empresarial España-Marruecos, celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y enmarcado en la XIII Reunión de Alto Nivel entre los dos países.