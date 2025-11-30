España es el primer productor acuícola de la Unión Europea con más de 268 mil toneladas anuales

España consolida su liderazgo en el sector acuícola de la Unión Europea con más de 268 mil toneladas anuales y un valor en primera venta superior a los 856 millones de euros. Así lo afirma el 'Informe Anual 2025', presentado por APROMAR con motivo del Día Mundial de la Acuicultura, que se celebra cada 30 de noviembre.Los datos sitúan al país como un referente internacional de este sector, que se ha posicionado como una pieza clave para el futuro de la Economía Azul. La investigación, la modernización tecnológica y la diversificación de los cultivos son algunas de las claves que han convertido a España en una potencia acuícola, con un modelo que apuesta por la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales.Con estas cifras, el sector español de la acuicultura conmemora su Día Mundial orgulloso de su trayectoria.