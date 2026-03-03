España solicita el sexto pago de los fondos europeos de recuperación, por 6.500 millones

Madrid, 3 de marzo de 2026. El Gobierno ha solicitado formalmente el sexto desembolso de los fondos europeos vinculado al Plan de Recuperación, por un importe aproximado de 6.500 millones de euros, en torno a 5.500 millones en transferencias y cerca de 1.000 millones en préstamos. "Esta misma mañana se ha informado en la comisión del Plan de Recuperación, presidida por el presidente Pedro Sánchez, de que se ha solicitado el sexto pago", ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. (Fuente: La Moncloa)