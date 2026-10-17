Esteban, "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado es el PNV "con sus votos"

Bilbao, 17 de octubre de 2026. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV, Aitor Esteban, ha defendido este sábado que "el único partido" que ha evitado que Vox haya gobernado durante estos últimos años ha sido el PNV "con sus votos". Esteban se ha pronunciado de esta forma durante el acto en el que la formación jeltzale ha dado a conocer los nombres de los candidatos del PNV al Congreso y el Senado por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, aprobados por Asamblea Nacional Extraordinaria del partido reunida en Bilbao.