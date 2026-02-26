Ester Muñoz defiende la postura de Feijóo al pedir la vuelta del Rey emérito a España

Madrid, 26 de febrero de 2026. Declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, quien ha defendido la postura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al pedir la vuelta del Rey emérito, Juan Carlos I, a España, tras la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que muestran el papel decisivo que tuvo el monarca. "Ha quedado claro el papel determinante que ha tenido el rey Juan Carlos para la democracia de nuestro país", ha señalado, defendiendo que lo que Feijóo entiende es "que si el rey Juan Carlos desea volver a España, que es un buen momento para que lo haga". (Fuente: Congreso)