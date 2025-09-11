Un estudio plantea alternativas a corto plazo para aliviar el tráfico en la A-7 en Málaga

Un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación propone la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la A-7 en el tramo entre Málaga-Este (Limonar) y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga.El estudio, realizado por la consultora Andaluza de Modelado e Ingeniería (AMEI), plantea actuar en siete enlaces con soluciones como rediseñar y realizar nuevas estructuras en los ramales de acceso a la A-7, duplicar carriles de salida y en algunos casos construir glorietas . Y cuantifica esas actuaciones en algo más de 14 millones de euros (sin IVA).El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, han presentado el estudio junto al ingeniero y CEO fundador de AMEI, Carlos Atienza.