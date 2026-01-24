CRONOLOGÍA | Así respondieron los servicios de emergencia y Adif en los primeros momentos del accidente mortal de Adamuz

Zona del accidente ferroviario con los convoyes de trenes siniestrados donde continúan los trabajos de recuperación de los mismos - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La noche del domingo 18 de enero, a las 19.40 horas, al menos 45 personas murieron cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en el término municipal de Adamuz (Córdoba). Se trata del primer choque de dos trenes en la red de alta velocidad española y el segundo accidente ferroviario más grave del país en este siglo tras el accidente de Santiago de Compostela en 2013.

Tan solo dos días después, el martes 20 de enero, el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona), en el que murió el maquinista y resultaron heridos varios pasajeros, reabrió el debate sobre la seguridad ferroviaria.

A continuación reconstruimos la cronología de los primeros momentos del accidente de Adamuz a partir de los resultados de la última investigación elaborada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), del relato ofrecido por el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera, en la rueda de prensa del día 21 junto al ministro Óscar Puente, el historial de llamadas entre Renfe y Adif publicado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, así como las intervenciones del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asimismo, recopilamos las comunicaciones difundidas esa noche por Adif y por el servicio de emergencias 112 Andalucía en sus canales oficiales.