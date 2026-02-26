Eurocaja oficializa con Ademto su donación de lo recaudado en el partido benéfico preCorpus

Toledo, 26 de febrero de 2026. El presidente de Eurocaja Rural, Javier López, ha visitado las oficinas de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (Ademto), donde tras conocer el trabajo realizado por todo el equipo el en día a día de los pacientes a los que atiende, ha oficializado la donación, como patrocinador princial, de los 3.800 euros recaudados en el tradicional partido benéfico que la agencia de noticias Europa Press en Castilla-La Mancha organiza en la semana previa a la celebración del Corpus en la ...