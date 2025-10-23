El exgerente del PSOE evita declarar en el Senado por su próxima comparecencia en el TS

El exgerente del PSOE y actual presidente de ENUSA, Mariano Moreno Pavón, ha anunciado al inicio de su intervención en la comisión de investigación del Senado del 'caso Koldo' que se abstendrá de responder las preguntas de los grupos por estar citado como testigo por el Tribunal Supremo (TS). "Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal y me abstendré hoy de hacerlo aquí", ha proclamado el exgerente del PSOE al inicio de su intervención en esta comisión de investigación.(Fuente: Senado y Europa Press)