Un experto aboga por "afinar" el Es-Alert para evitar el riesgo de "fatiga"

Valencia, 29 de octubre de 2026. El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la Universitat Politécnica de València (UPV), Héctor Esteban, aboga por "afinar" mejor el sistema de avisos ante emergencias Es-Alert para evitar fenómenos como el de la "fatiga" por repetición. "Es un riesgo que cuando se alerta muchas veces y no sucede la catástrofe pues la gente se relaja y el siguiente aviso pues no se le haga el caso que se debe, como el cuento de Pedro y el lobo, que cuando viene el lobo ya nadie va a ayudarle. Pero yo creo que también la gente tiene que ser consciente de que la meteorología no es una ciencia exacta y que cuando recibe un Es-Alert es que hay una probabilidad alta de que haya una catástrofe donde está y que hay que ser prudente y tener precaución", ha detallado.