Experto advierte del aumento de estafas por SMS, 'phishing' y suplantación bancaria

Este martes 10 de febrero se celebra el Día de Internet Segura 2026. El evento lleva celebrándose desde hace 23 años y surgió como una iniciativa de las redes europeas de Centros de Seguridad en Internet, con apoyo de la Comisión Europea, para promover un buen uso y alertar de los peligros existentes. El director de la división de xMDR de Cipher, compañía del grupo Prosegur, Carlos Fernández, ha advertido del "incremento en los últimos años de las estafas que afectan a los ciudadanos. "Nos estamos encontrando con muchas estafas que están llegando tipo 'phishing', los típicos clics y sobre todo el email y últimamente también los SMS que están impersonando los bancos y las cuentas", ha afirmado Fernández.