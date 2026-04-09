Experto advierte que Israel no quiere que termine el conflicto con Irán

Madrid, 9 de abril de 2026. Las autoridades de Irán han confirmado que una delegación oficial del país llegará durante la jornada a la capital de Pakistán, Islamabad, para mantener conversaciones diplomáticas de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, pese a las "repetidas violaciones del alto el fuego" por parte de Israel tras la tregua anunciada. "Israel no quiere terminar esta guerra, el principal país que ha buscado este conflicto ha sido Israel, lo vienen buscando desde hace tiempo, hace dos años ya, que comenzaron los enfrentamientos directos entre Israel e Irán, lanzamiento de misiles mutuos", ha afirmado. "Y lo que quiere Israel es que Irán deje de ser un actor relevante en Oriente Medio. Y eso no se ha conseguido. No se han conseguido los objetivos que planteaba Donald Trump en un primer momento", ha explicado el coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Sergio Castaño.