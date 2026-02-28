Experto cree que el conflicto en Irán solo acabará con el fin del régimen de los ayatolás

Madrid, 28 de febrero de 2026. El experto en Liderazgo y Comunicación y profesor de la Universidad Europea de Madrid, Moisés Ruiz, ha afirmado que "el conflicto en Irán, al entrar Israel, no puede acabar si no es con el fin del régimen de los ayatolás". El analista ha reflexionado que "desde que los ayatolás toman el control de esa zona, proponen como objetivo último acabar con el Estado de Israel. Irán e Israel han sido enemigos, enemigos declarados, y por tanto uno de los dos tenía que desaparecer", ha explicado.