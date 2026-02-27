Experto destaca las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur pese a su aplicación provisional

Madrid, 27 de febrero de 2026. Esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que se inicia el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. Ante este hecho, expertos valoran las oportunidades que ofrece el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, a pesar de la revisión temporal solicitada por el Parlamento Europeo.