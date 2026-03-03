Experto en Relaciones Internacionales advierte de una "fractura europea" por el conflicto

Madrid, 3 de marzo de 2026. El investigador y profesor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja, Paolo Cossarini, ha advertido que el conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán podría provocar "una fractura europea" a corto plazo. En declaraciones a Europa Press Televisión, Cossarini ha explicado que "a corto plazo" se observa "un posicionamiento diferente con respecto al conflicto" por parte de los países europeos. "Hemos visto la prohibición por parte de España del uso de las bases militares norteamericanas, mientras otros estados, Francia, Alemania o Reino Unido, sí que se muestran más por la labor apoyando, tanto en un nivel discursivo como militarmente, las intervenciones militares de Estados Unidos y de Israel en Irán", ha detallado.