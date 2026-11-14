Experto señala buenas previsiones de Nvidia pese a la crisis: "Es clave quien tome las riendas"

Madrid, 14 de noviembre de 2026. Nvidia se mantiene en el foco después de la polémica dimisión de su CEO y fundador, Jensen Huang, tras salir a la luz varias infidelidades, que incluían una relación con una presunta espía china y que han provocado un desplome de las acciones. Pese a esta crisis, las expectativas de crecimiento de la compañía se mantienen "sólidas" a la espera de conocer quién será su relevo, un nombramiento que "será clave", tal y como ha valorado el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, Ricardo Palomo, en declaraciones a Europa Press Televisión.