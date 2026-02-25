Expertos analizan el auge de la inversión internacional en el sector inmobiliario en España

Madrid, 25 de febrero de 2026. En 2025, la inversión inmobiliaria en España creció en torno a un 30% y el país se ha consolidado como el cuarto mayor mercado de Europa. En este contexto, PwC, en colaboración con Europa Press, ha celebrado el segundo encuentro "M&A, una oportunidad para el crecimiento", con algunos de los principales protagonistas de la industria inmobiliaria en nuestro país. En un entorno de digitalización acelerada, Merlin Properties ha reforzado su apuesta por los data centers como uno de los ejes estratégicos de crecimiento. Por su parte, Inmobiliaria Colonial ha puesto el foco en el segmento Science and Innovation, con el objetivo de ofrecer espacios de alta calidad que impulsen el desarrollo de tratamientos médicos y tecnología. Esta segunda edición del foro se consolida como un espacio idóneo para el diálogo, intercambio de ideas y de reflexión estratégica entre expertos de diferentes sectores.