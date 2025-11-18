Expertos analizan los avances y retos en el manejo de la amiloidosis cardiaca por transtiretina

Cardiólogos y especialistas en enfermedades cardiovasculares se han reunido en una jornada organizada por Bayer para debatir sobre los avances y retos en el diagnóstico y tratamiento de la amiloidosis cardiaca por transtiretina. Esta enfermedad puede derivar en insuficiencia cardiaca, hospitalizaciones recurrentes, pérdida de capacidad funcional y calidad de vida, así como mortalidad prematura. Se estima que la amiloidosis cardiaca puede afectar a más de 400.000 personas en todo el mundo, muchas de ellas sin diagnóstico por la variedad de los síntomas, que también son inespecíficos. Una enfermedad en la que el manejo diagnóstico y terapéutico ha mejorar en los últimos años pero que aún se enfrenta a importantes retos clínicos, como alcanzar una estabilización significativa.Una jornada en la que Bayer, con más de 125 años de trayectoria en el ámbito cardiovascular, ha reafirmado su compromiso con la salud del corazón en España.