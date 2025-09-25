Expertos se dan cita para debatir sobre el papel de las farmacias en la atención sanitaria

En el marco del Día Mundial del Farmacéutico, expertos y profesionales del sector se han dado cita en 'Las voces de la farmacia', un encuentro organizado por Europa Press en colaboración con Bidafarma, y cuyo objetivo es poner en valor el papel de las farmacias en la atención sanitaria. La jornada también ha contado con la participación de Laura Gutiérrez, Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid y directora del Servicio Madrileño de Salud. Durante el encuentro se analizó los distintos modelos de farmacia y su aportación a la población.