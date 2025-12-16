Expertos destacan el liderazgo de Catalunya en biometano como modelo para el conjunto de España

Expertos de la industria energética, miembros del sector primario y representantes institucionales se han reunido en Barcelona en la jornada informativa 'El potencial del gas verde como motor de cambio en Catalunya'. En este encuentro, organizado por la plataforma Gas Verde Sí, se ha analizado el papel que el biometano y el gas verde pueden desempeñar en la transición energética tanto de Catalunya como del conjunto de España. La 'Estratègia Catalana de Biogàs 2024-2030' refleja una planificación que puede servir como referencia estatal, según los especialistas. Catalunya cuenta ya con un ecosistema en crecimiento, con 74 plantas en funcionamiento, 35 en tramitación y 7 inyectando biometano en red. La jornada también ha incluido una visita a la planta de biometano BioVO en Granollers donde los asistentes han conocido el proceso de producción, depuración e inyección en red, así como su contribución a la economía circular. Los expertos afirman que el gas verde refuerza la soberanía energética y la dinamización del medio rural, y coinciden en la necesidad de acelerar su despliegue en el país.