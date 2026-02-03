Expertos reclaman incluir criterios de valor social en la evaluación de fármacos innovadores

A la hora de evaluar un medicamento innovador, ya no es suficiente con analizar su eficacia en el entorno clínico o su impacto presupuestario; hay que avanzar hacia una visión integral que contemple también el valor social que aportan las nuevas terapias en términos de autonomía del paciente y de su impacto en el tejido laboral y social.Así se ha manifestado durante la presentación del informe Recomendaciones sobre la inclusión del Valor Social en la Evaluación de medicamentos (REVALORE), que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.En el encuentro, los autores del informe han compartido con representantes parlamentarios, del sector sanitario y de asociaciones de pacientes sus principales conclusiones con el fin de avanzar en la integración de criterios de valor social en el proceso de evaluación de fármacos innovadores.En la jornada, impulsada por Roche Farma, se ha resaltado la importancia de valorar la innovación en salud como una inversión y no como un gasto, especialmente en patologías que generan una alta dependencia funcional.Los autores concluyen que el valor social es un concepto fundamental para que el sistema de salud sea más equitativo y responda a las necesidades reales de los pacientes y la sociedad.