Sánchez prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a plataformas que no eliminen contenido de odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Líbano, Joseph Aoun, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Sánchez ha anunciado estas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

De este modo quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización".

Además pretende abordar junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram.

(Seguirá ampliación)