Expertos en salud cutánea celebran una jornada para fomentar el cuidado integral de la piel

Tras el éxito de la primera edición, destacados dermatólogos y expertos en salud cutánea se han dado cita en la jornada 'Todo sobre tu piel', una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología.El evento ha tenido lugar en la Casa de Vacas del parque de El Retiro en Madrid y ha estado abierto a personas de todas las edades con el objetivo de acercar la dermatología de forma directa y accesible. El programa de la jornada abordó una amplia variedad de temas sobre salud cutánea y estética médica a través de charlas, talleres y actividades. En esta segunda edición, familias y personas de todas las edades han tenido una oportunidad única para aprender, consultar y disfrutar de la mano de los mejores especialistas en dermatología.