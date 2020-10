El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad de la Junta, José María Vergeles, ha asegurado que "en este momento no se da ningún criterio para el cierre perimetral" de Extremadura por lo que ahora "esa no es la medida a tomar" y ha defendido las medidas preventivas que se están aplicando, aunque si se llega a la situación como Navarra, por ejemplo, ha dicho que "no dude la ciudadanía extremeña" que tomarán la decisión del confinamiento.