Extremadura se ofertará en Fitur 2026 como alternativa "real" a destinos saturados

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura en funciones, Victoria Bazaga, ha presentado la programación de la región en Fitur 2026. Así, bajo el lema 'Extremadura extraordinaria. Un destino para el mundo', del 21 al 25 de enero, la región buscará reforzar su proyección internacional como un destino "sostenible, auténtico y alejado de la masificación", apoyándose en "intangibles de máximo valor" como son el espacio, el tiempo, la autenticidad o la seguridad y "envuelto" en su belleza y su propuesta de experiencias, ha señalado Bazaga.