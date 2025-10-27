Publicado 27/10/2025 15:57:30 +01:00CET

La factura electrónica es clave para el crecimiento de las pymes españolas

La factura electrónica se convierte en un factor clave para el crecimiento de las pymes españolas. Así se ha revelado en un estudio presentado por Sage en un encuentro organizado junto a Europa Press, en colaboración con CEOE.Durante el encuentro también se han explicado los beneficios que las nuevas tecnologías otorgan a las pequeñas y medianas empresas españolas. Además, también se ha debatido sobre la situación de las pymes y cómo se puede mejorar para maximizar los beneficios e impulsar el crecimiento.Un evento que ha puesto en valor la transformación digital real de la economía para conseguir una Economía Conectada.

