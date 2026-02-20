Facua valora decisión del Gobierno de limitar los precios de hoteles en Andalucía y Extremadura

Sevilla, 20 de febrero de 2026. El vicepresidente de Facua-Consumidores en Acción, Miguel Ángel Serrano, ha valorado la decisión del Gobierno de limitar el precio de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, afectados por el tren de borrascas, y ha recordado que desde la asociación de consumidores llevan exigiendo al Ejecutivo que tope el precio de aquellos servicios que pueden ser objeto de especulación debido a catástrofes naturales o accidentes porque "no es de recibo que las empresas intenten sacar beneficio a costa de la tragedia humana". (Fuente: Facua)