Registrado un terremoto de magnitud 6,8 en el noreste de Malasia

Archivo - Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter en el norte de Malasia - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter ha sacudido el noreste de Malasia, al norte de las costas del estado de Sabah, en el noreste de la isla de Borneo, según han confirmado las autoridades, que no han emitido alerta de tsunami ni han confirmado por ahora víctimas mortales.

El Departamento Meteorológico de Malasia ha indicado en un comunicado publicado en sus redes sociales que este "fuerte terremoto" ha tenido su epicentro a 49 kilómetros de Kudat, en Sabah, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a 678 kilómetros de profundidad.

"Los temblores se sintieron en Sabah, así como en algunas zonas de Sarawak y Malasia peninsular", ha dicho, antes de resaltar que "no hay amenaza de tsunami para Malasia" y agregar que el organismo "continuará vigilando la situación", sin más detalles al respecto.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha elevado la magnitud del terremoto a 7,1 en la escala abierta de Richter. Además, ha confirmado que el epicentro ha estado situado en los alredeores de Kudat, con el hipocentro a 620 kilómetros de profundidad.