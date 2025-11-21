Fallece una niña de 6 años tras ser atendida en una clínica dental privada

Una niña de 6 años ha fallecido tras haber sido atendida previamente la mañana del jueves en una clínica dental privada, según han informado fuentes sanitarias. Se da la circunstancia de que otra menor, de 4 años, que también había acudido a la misma clínica, se encuentra hospitalizada.La menor de 6 años ingresó este jueves a las 16.52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento. Un juzgado de Alcira ha abierto diligencias de investigación sobre la muerte de la niña de 6 años.