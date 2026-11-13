"Falsa alarma" en en el centro de Mataró (Barcelona) por una maleta abandonada

Barcelona, 13 de noviembre de 2026. Una maleta abandonada en el Camí Ral con el carrer de Sant Antoni de Mataró (Barcelona), ha obligado este viernes a las 9.30 horas a acordonar la zona y, tras los trabajos de los equipos de los Mossos d'Esquadra, se ha determinado que la maleta no contenía peligro y que era una "falsa alarma", confirman fuentes de la policía catalana a Europa Press. Según ha avanzado 'El Caso', la maleta se hallaba en la vía pública y se ha acordonado la zona durante hora, hasta que se ha confirmado que la maleta no contenía explosivos. Los Mossos d'Esquadra han desplazado las unidades Tedax, experta en explosivos, y la unidad canina.