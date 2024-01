La suegra de una pareja de okupas en el estadio José Pache de Badajoz, Paqui, ha asegurado que sus familiares "no se niegan a desalojar" las instalaciones del estadio pacense pero "no tienen dónde ir". De este modo, Paqui ha lamentado que si su hijo "sale" del José Pache, "¿qué se va debajo de un puente?". "Ellos no se van porque no tienen dónde irse, no porque no quieran abandonar las instalaciones", ha reiterado este familiar.

