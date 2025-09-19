FAPA Giner de los Ríos convoca una marcha nocturna para denunciar el "genocidio" en Palestina

La FAPA Francisco Giner de los Ríos está organizando una 'Marcha Nocturna de Duelo por el Genocidio en Palestina' convocada el próximo 10 de octubre para visibilizar la situación en Palestina, "una actuación dirigida a sensibilizar sobre el genocidio que está sucediendo". Así lo ha asegurado la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, María Carmen Morillas, que ha explicado que la protesta partirá desde Atocha hasta Cibeles a las 20:30 de la noche, con el objetivo de que los niños puedan acompañar a sus padres y "ser conscientes de lo que está ocurriendo" en la zona.