FEFE reclama un papel más activo de los farmacéuticos en la nueva Ley de Medicamentos

El presidente de la Federación de Farmacias de España (FEFE), Luis de Palacio, ha defendido la necesidad de que la nueva Ley de Medicamentos "incorpore un rol más profesional para los farmacéuticos" que permita colaborar más activamente en el sistema sanitario. De Palacio ha explicado que una de las principales reivindicaciones del sector es "no quedarse en un mero dispensador de medicamentos" y poder contribuir a descongestionar la atención primaria. "Queremos colaborar de una forma más integrada con la atención primaria e incluso con la salud pública", ha señalado.